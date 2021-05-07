Эксперт по криптовалютам: после 2025 года биткоин может стоить $1 млн

Благодаря продолжающемуся росту интереса инвесторов, котировки биткоина могут достичь миллиона долларов после 2025 года.

Так считает эксперт Coindesk, одного из самых популярных сайтов по криптовалютам, Олли Лич.

Лич подчеркнул, что следующее сокращение предоставления биткоинов майнерам вдвое - ключевое техническое событие - состоится в 2024 году, и это, вероятно, вызовет беспрецедентный рост их цены.

"Год после сокращения вдвое всегда, кажется, создает большой рост, это то, что мы видим сейчас. Последнее сокращение вдвое для биткоина было в 2020 году, и в 2021-ом мы увидели рост цен. Я не знаю, когда он пересечет миллион долларов, но, вероятно, это будет после 2025 года", - считает криптовалютный эксперт (цитата Yahoo Finance).

В настоящее время рыночная капитализация биткоинов составляет более триллиона долларов, что примерно вдвое больше, чем в начале этого года.

Одним из факторов роста его цены является то, что все больше и больше институциональных инвесторов используют криптовалюту в качестве платежного инструмента и резервов.

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