ЦБ предупредил об опасности стейблкойнов

"Стейблкойн является на самом деле очень опасным инструментом", — заявил на пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Если рассматривать стейблкойн как некое обязательство коммерческой организации, то способность выполнить его не гарантирована ничем.

По словам Заботкина, ЦБ категорически возражает "против этой сущности" и будет стоять на этой позиции "достаточно твёрдо", сообщает ТАСС. Он объяснил возражения регулятора тем, что единственным законным платёжным средством на территории России может быть только рубль.

"Стейблкойн это некоторое обязательство коммерческой организации, которое своим честным словом гарантирует, что этот стейблкойн, эта сущность, конвертируема в национальную валюту по заведомо фиксированному курсу", — пояснил Заботкин.

При этом "способность организации выполнить это обязательство — она не абсолютная", так как невозможно разделить организации на тех, кто имеет достаточную кредитоспособность, чтобы выполнять обязательства, и тех, у кого кредитоспособность не абсолютная.

"В этих условиях стейблкойн является на самом деле очень опасным инструментом, который может сильно подорвать и механизм денежно-кредитной политики, и создать риски финансовой стабильности", — подчеркнул зампред ЦБ.

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