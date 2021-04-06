Капитализация криптовалют приблизилась к стоимости Apple

Общая капитализация всех действующий виртуальных валют в мире практически достигла рыночной стоимости компании Apple, которая возглавляет мировой рейтинг по этому показателю.

5 апреля 2021 года к 18:50 мск капитализация рынка криптовалют составляла $2,01 трлн, сообщает РБК со ссылкой на данные CoinGecko.

Более половины рынка занимает биткойн — $1,1 трлн. На втором месте расположился Ethereum ($245 млрд), на третьем — Binance Coin ($58 млрд).

Таким образом, крипторынок приблизился к капитализации крупнейшей в мире компании Apple, которая вчера оценивалась в $2,06 трлн. При этом криптовалюты оставили далеко позади Microsoft ($1,82 трлн).

Рост рыночной стоимости виртуальных валют объясняется в основном тем, что институциональные инвесторы начали признавать биткойн, а платёжные системы разрешили использовать криптовалюты при расчётах.

В частности, PayPal позволила пользователям расплачиваться криптовалютой, которая находится на их счетах: биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Ещё раньше генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что теперь электромобили, которые производит компания, можно купить за биткойны.

Стоит отметить, что капитализация криптовалют удвоилась всего за три месяца. Ещё 7 января 2021 года она впервые превысила $1 трлн.

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