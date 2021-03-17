Трейдер биржи Huobi лишился $20 млн за одну сделку

По данным исследования bybt, трейдеры криптовалютных бирж потеряли около $2 млрд за 12 часов.

Такой убыток произошел из-за маржинальной торговли, которая сейчас очень популярна у пользователей бирж.

Стоимость флагманской криптовалюты 15 марта 2021 года понизилась с $58 000 до $54.5. После чего началось медленное восстановление до $56 000.

В основном понесшие убыток трейдеры ставили на дальнейший подъем стоимости биткоина на долгосрочный период, но оказались совершенно не подготовлены к внезапному отскоку цены. В итоге ордера были закрыты с огромными убытками.

Одна из таких сделок была осуществлена на бирже Huobi. Трейдер потерял за одну сделку в паре USDT/BTC около $20 млн.

Резкое падение биткоина и некоторых криптовалют, возможно, возникло из-за негативных новостей на фоне правительственных дебатов по легализации криптовалют.