Трейдер биржи Huobi лишился $20 млн за одну сделку

По данным исследования bybt, трейдеры криптовалютных бирж потеряли около $2 млрд за 12 часов.
Такой убыток произошел из-за маржинальной торговли, которая сейчас очень популярна у пользователей бирж.
Стоимость флагманской криптовалюты 15 марта 2021 года понизилась с $58 000 до $54.5. После чего началось медленное восстановление до $56 000.
В основном понесшие убыток трейдеры ставили на дальнейший подъем стоимости биткоина на долгосрочный период, но оказались совершенно не подготовлены к внезапному отскоку цены. В итоге ордера были закрыты с огромными убытками.
Одна из таких сделок была осуществлена на бирже Huobi. Трейдер потерял за одну сделку в паре USDT/BTC около $20 млн.
Резкое падение биткоина и некоторых криптовалют, возможно, возникло из-за негативных новостей на фоне правительственных дебатов по легализации криптовалют.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.