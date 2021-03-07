США планирует выпустить государственную криптовалюту (CBDC)

Сенатор от штата Огайо Шеррод Браун считает, что созданием цифровой валюты США (CBDC) обязана заниматься Федеральная резервная система.

Браун заявляет:

"Интерес государств и ЦБ к сфере блокчейн и к самим криптовалютам растет ежедневно и США просто обязана быть в первых рядах развития сферы блокчейн-технологий".

Шеррод Браун уже несколько лет возглавляет Комитет по делам банков и жилищно-коммунальной отрасли и запуск государственной криптовалюты считает самым главным пунктом для лидерства в сфере криптовалют на государственном уровне.

Однако, немного раньше руководитель ФРС заявил, что перед властями США нет острой необходимости в выпуске собственной криптовалюты (CBDC).

Сенатор Браун дал на это официальный комментарий в своем письме:

"Многие наши партнеры из разных стран уже поставили перед собой задачу о внедрении цифровой валюты и США просто не может остаться позади. Блокчейн-индустрия и криптовалюты уже стали неотъемлемой частью экономики и не замечать это просто глупо. Создание собственной криптовалюты только усилит экономику страны и откроет новые возможности".