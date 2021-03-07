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США планирует выпустить государственную криптовалюту (CBDC)

Криптовалюты

Сенатор от штата Огайо Шеррод Браун считает, что созданием цифровой валюты США (CBDC) обязана заниматься Федеральная резервная система.

США планирует выпустить государственную криптовалюту (CBDC)

Браун заявляет:

"Интерес государств и ЦБ к сфере блокчейн и к самим криптовалютам растет ежедневно и США просто обязана быть в первых рядах развития сферы блокчейн-технологий".

Шеррод Браун уже несколько лет возглавляет Комитет по делам банков и жилищно-коммунальной отрасли и запуск государственной криптовалюты считает самым главным пунктом для лидерства в сфере криптовалют на государственном уровне.

Однако, немного раньше руководитель ФРС заявил, что перед властями США нет острой необходимости в выпуске собственной криптовалюты (CBDC).

Сенатор Браун дал на это официальный комментарий в своем письме:

"Многие наши партнеры из разных стран уже поставили перед собой задачу о внедрении цифровой валюты и США просто не может остаться позади. Блокчейн-индустрия и криптовалюты уже стали неотъемлемой частью экономики и не замечать это просто глупо. Создание собственной криптовалюты только усилит экономику страны и откроет новые возможности".

 

 

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Автор: Павел Новиков
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