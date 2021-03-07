Биржа Huobi намерена взять под контроль азиатский регион

Биржа трейдинга криптовалют Huobi откроет 3 филиала через зарегистрированную в Гонконге дочернюю компанию Huobi Technology Holdings.

Новые филиалы компании будут нацелены на инвестиции в критовалюту по разным направлениям.

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Биржа Huobi сделала официальное заявление по этому поводу:

"Объем и размер фондов для новых филиалов пока уточняется и будет зависеть от распределения активов. Мы стремимся стать самой крупной компанией в азиатском регионе по управлению цифровыми активами".

Корреспондент Колен Ву прокомментировал данное заявление:

"Вариант развития компании Huobi полностью аналогична Grayscale и поможет привлечь новых инвесторов в криптовалютную индустрию. Huobi обладает достаточно прочной и крупной экосистемой для этого".