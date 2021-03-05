Глава Binance удивлен поведением инвесторов

Чанпен Чжао руководитель криптобиржи Binance утверждает, что крупные инвесторы начали применять новую тактику для своих инвестиций.

За прошедший год отмечается прирост пользователей на биржу. Но, торгуют цифровыми активами единицы. В основном прошедшие регистрацию приобретают криптовалюту и выводят на свои кошельки. Чанпен Чжао говорит, что не наблюдал раньше подобного поведения среди пользователей платформы.

В пример владелец Binance привел пример подобного поведения:

"Компания MicroSrtategy покупала на протяжение всего февраля биткоин. Последня сделка прошла 1 марта на сумму около $15 млн. На данный момент сумма сделок MicroSrtategy на приобретение биткоинов составляет 90 тыс BTC.

Так же Илон Маск в прошлом месяце добавил в свой инвестиционный портфель биткоинов на сумму $1.5 млрд.

Инвесторов не останавливает коррекция флагманской криптовалюты, а наоборот идет докупание цифровых активов для получения прибыли в дальнейшем.