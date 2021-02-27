Криптовалюта Cardano бьет рекорды и подорожала на 34%

Криптовалюта Cardano взлетела на треть.
Сегодня она взлетела на протяжении дня почти на 34%. Начиная с января 2018-о года это наиболее ощутимый рост данной валюты.
Также значительно увеличилась рыночная капитализация, по максимуму она достигла $38,423559. В настоящее время объем криптовалюты значительно вырос и составил чуть более 10% от всего объема криптовалют.
На протяжении последней недели она торговалась в районе от 0.81 до 1.35 доллар.
27 февраля было достигнуто пиковое значение данной валюты. Она составила $1,36. Как утверждают эксперты, на фоне падения и роста биткоина, будет лихорадить и данную валюту.
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