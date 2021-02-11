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MasterCard начнет принимать криптовалюту

Криптовалюты

MasterCard начнет принимать стейблкоины (аналог денежных средств в криптовалютном варианте).

Виде-премьер компании Радж Дамодаран заявил, что MasterCard планирует активно взаимодействовать со стейблкоинами. Пользователи смогут оплачивать и покупать товары за криптовалюту уже во втором квартале 2021 года.

"Политика нашей компании предоставить пользователям выбор при оплате или покупке товара. Использовать криптовалюту или национальную валюту-индивидуальный выбор пользователя".

Компания уже начала активное сотрудничество с несколькими регуляторами цифровых валют.

Автор: Павел Новиков
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