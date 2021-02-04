Криптовалюта Litentry за 2 минуты выросла на 7420% и достигла цены $18

Цена криптовалюты Litentry на 4 февраля достигла рекордной отметки в $18.81, что составило от изначальной цены прирост в 7420%.

Криптовалютная биржа Binance внесла в свой список цифровых активов доступных для торговли криптовалюту Litentry 29 января текущего года.

До этого DEFI-токен Alpha Finance Lab поднялся в стоимости почти в 199 раз. Росту цены способствовала активное сотрудничество и поддержка разработчика Анре Кронье.

После стремительного роста криптовалюта Litentry откатилась назад в стоимости и торгуется в пределах $3.89, что составляет рост в 1540% от начальной заявленной стоимости в $0.25.