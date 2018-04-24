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Источник Правда.Ру

Чиновница Татарстана объявила мам-кулинаров "угрозой бизнесу"

Бизнес

В Татарстане депутат Госсовета и владелица фабрики "Бахетле" Муслима Латыпова пожаловалась президенту на пекущих торты молодых мам. Она назвала самозанятых женщин "псевдопредпринимателям" и обвинила их в том, что они отбирают прибыль у крупных фабрик, пишет Inc. ru.

Чиновница Татарстана объявила мам-кулинаров "угрозой бизнесу". Чиновница Татарстана объявила мам-кулинаров угрозой бизнесу

Жалоба на молодых мам, которые зарабатывают продажей тортов в декретном отпуске, прозвучала на расширенном заседании совета по предпринимательству. Латыпова обвинила кулинарок в том, что у них зачастую может не быть документов и предупредила, что молодые мамы несут опасность.

"В 2017 году я начала следить за псевдопредпринимательством. Они заполонили соцсети. Все, кто реализует продукцию через соцсети, не платят налоги, нет отчислений в социальные фонды. Этот бизнес забирает у нас объемы. Данной проблемой надо заниматься", — заявила владелица фабрики.

Латыпова рассказала, что якобы в прошлом году она заказала у одной из таких предпринимательниц торт и выяснила, что он "не соответствует по микробиологическим показателям". Это бизнес-вумен посчитала достаточным основанием для обращения к президенту с просьбой "остановить это".

В ответ президент Рустам Минниханов рассудил, что необходимо дать самозанятым гражданам возможность зарабатывать и приносить пользу обществу. Однако, добавил он, это не должно быть "стихийно".

"Для мамочек мы должны создать условия. Мы подумаем. Эти жены и мужей не будут пилить — это очень важный момент: мужики спасибо скажут", — добавил президент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что юридическое определение понятия "самозанятые граждане" наконец появится в России. В Министерстве юстиции России разработали критерии, которые объясняют этот термин.

Итак, "самозанятые граждане" это те, кто самостоятельно и систематически "на свой риск" зарабатывают на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников.

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Темы депутат Татарстан
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