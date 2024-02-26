ВТБ расширяется. Офисов станет больше и они будут более доступными - в 2024 появится сразу 180 новых отделений

ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений

Стало известно, что в планах ВТБ на 2024 год есть намерения расширить сеть своих отделений. В частности, новых офисов у ВТБ должно стать больше — их конечное число должно достигнуть цифры 180 штук. Из них около 120 отделений будут "лёгкими". Последние будут компактные по площади и упрощённые по формату.

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В ВТБ разъяснили, что так называемые "лёгкие" офисы будут предоставлять клиентам тот же функционал услуг, что и полноформатные отделения. Руководитель обслуживания и старший вице-президент ВТБ банка Василий Палаткин рассказал, что в "лёгких" офисах, площадь которых будет не более 50 квадратных метров, надобность назрела давно. Для банка — это снижение стоимости открытия одной точки. Плюс ко всему, в небольших городах — это ещё и более быстрая адаптация к предоставлению услуг. Для клиентов банка - это доступность, не надо будет далеко ходить.

Напомним, что сейчас сеть ВТБ включает в себя 1,3 тысячи отделений. В перспективе банка расширить число точек до 1,8 тысячи отделений. Таких показателей руководство ВТБ намерено добиться до 2026 года.