ВТБ расширяется. Офисов станет больше и они будут более доступными - в 2024 появится сразу 180 новых отделений

Стало известно, что в планах ВТБ на 2024 год есть намерения расширить сеть своих отделений. В частности, новых офисов у ВТБ должно стать больше — их конечное число должно достигнуть цифры 180 штук. Из них около 120 отделений будут "лёгкими". Последние будут компактные по площади и упрощённые по формату.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported