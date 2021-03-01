Утверждена новая программа льготного кредитования бизнеса

В России утверждена новая льготная кредитная программа для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Новая ставка по кредиту составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не должен выплачивать основной долг и проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Оформление кредитов начнется с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев.