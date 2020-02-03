"Магнит" перестал закупать китайские фрукты и овощи

Крупнейший ритейлер России "Магнит" заявил, что прекратил поставки овощей и фруктов из Китая. Согласно сообщению компании, такое решение было принято в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией, а также по причине усложнения логистики.

Статистика показывает, что мандарины, виноград, перец, помидоры и помело из Китая составили около 3% оборота сети за 2019 год. С начала 2020 года "Магнит" стал заменить китайские товары их аналогами из Марокко, Турции и Израиля.