Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов посоветовал студентам развивать малый бизнес. С таким заявлением он выступил на лекции о социально-экономическом развитии России в Финансовом университете при Правительстве РФ. По его словам, сейчас только 2-3% жителей России хотят заниматься бизнесом.
Министр посчитал, что такой низкий процент заинтересованных в бизнесе людей связан с тем, что многие не понимают реальные преимущества собственного дела. Силуанов призвал студентов развивать собственные небольшие бизнес-проекты в свободное от учебы время, не вредя успеваемости. Глава Минфина ответил, что если творчески подойти к созданию малого бизнеса, то можно реализовать практически любую идею.
"Государство заинтересовано в том, чтобы количество предпринимателей в России увеличивалось. Сейчас в малом и среднем предпринимательстве работают около 19 миллионов человек. Наша задача увеличить это количество до 25 миллионов к 2024 году", - пояснил Антон Силуанов.
По словам первого вице-премьера, для выполнения этой задачи правительство упростило получение кредитных средств для предпринимателей, а также ввело новый налоговый режим для самозанятых.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой аналитический материал, в котором рассказывалось о преимуществах и недостатках статуса самозанятого.
Читайте также:
В России зарегистрированы около 30 тысяч самозанятых
Журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод матча "Наполи", во время которого фанаты клуба попросили ее показать грудь.