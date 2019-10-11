Глава Минфина призвал студентов заниматься бизнесом

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов посоветовал студентам развивать малый бизнес. С таким заявлением он выступил на лекции о социально-экономическом развитии России в Финансовом университете при Правительстве РФ. По его словам, сейчас только 2-3% жителей России хотят заниматься бизнесом.

Министр посчитал, что такой низкий процент заинтересованных в бизнесе людей связан с тем, что многие не понимают реальные преимущества собственного дела. Силуанов призвал студентов развивать собственные небольшие бизнес-проекты в свободное от учебы время, не вредя успеваемости. Глава Минфина ответил, что если творчески подойти к созданию малого бизнеса, то можно реализовать практически любую идею.

"Государство заинтересовано в том, чтобы количество предпринимателей в России увеличивалось. Сейчас в малом и среднем предпринимательстве работают около 19 миллионов человек. Наша задача увеличить это количество до 25 миллионов к 2024 году", - пояснил Антон Силуанов.

По словам первого вице-премьера, для выполнения этой задачи правительство упростило получение кредитных средств для предпринимателей, а также ввело новый налоговый режим для самозанятых.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой аналитический материал, в котором рассказывалось о преимуществах и недостатках статуса самозанятого.

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