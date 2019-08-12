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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Самозанятость: плюсы и минусы

Экономика » Правила игры » Бизнес print

С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О самозанятых гражданах Российской Федерации". Эксперимент продлится до 31 января 2028 года. Кто подпадает под категорию самозанятые? Нужно ли им регистрироваться? Какие налоги придется платить? Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру." рассказал генеральный директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.


Самозанятые. Эксперимент продолжается. Нужно ли регистрироваться?

— Почему вообще появилась такая идея? Что это такое — самозанятые граждане? Для чего это делается? Оправдывает ли себя эксперимент по самозанятости на сегодня?

— До этого эксперимента у нас существовала возможность заниматься предпринимательством, организовывая юридическое лицо либо становясь индивидуальным предпринимателем. Отдельная тема — это няни и репетиторы, которые в 2018 году стали отдельно регулироваться. И вот с 2019 года появилась новая конструкция — самозанятые граждане.

Связано это было с тем, что юрлицо и индивидуальный предприниматель требуют регистрации — достаточно длительной или не понятной для обычного человека этой процедуры. А потом — постоянная сдача значительного числа различных отчетов и уплаты достаточно высоких налогов. Поэтому большое количество людей, которые занимались бизнесом, не становились на учет.

Возьмем, например, какие-нибудь интернет-сайты по продаже изделий ручного труда. Хендмейд — это как раз те самые люди, которые занимаются бизнесом фактически, формально не занимаясь. Ведь это же преступники с точки зрения государства. Поэтому для них и была придумана такая конструкция.

Задача состояла в том, чтобы придумать одновременно очень простую конструкцию, чтобы каждому человеку было легко стать таким самозанятым, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки осуществить регистрацию, чтобы власти могли хотя бы понять, сколько их всего. И третье по счету, но отнюдь, наверное, не последнее по значению, это заставить их платить хотя бы какие-то налоги с доходов от предпринимательской деятельности.

Самозанятым может стать любой гражданин, если он осуществляет деятельность в четырех регионах, где этот эксперимент проводится. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Официально самозанятым можно стать, скачав себе на смартфон приложение "Мой налог" и зарегистрировавшись в нем.

Это может сделать любой предприниматель, если он будет получать не более 2 миллионов 400 тысяч рублей дохода в год от своей деятельности в качестве самозанятого. Если больше, он не сможет уже быть самозанятым, а должен регистрироваться как индивидуальный предприниматель, открывать общество с ограниченной ответственностью или какое-то другое юридическое лицо для своей деятельности.

Такая конструкция как раз и решила те вопросы, которые ставило государство, придумывая самозанятых. То есть регистрация элементарная, не выходя из дома, никакой отчетности нет, все делается в приложении "Мой налог", даже онлайн-касса (это бич, головная боль предпринимателей) не нужна для самозанятых. Все в этом приложении.

— Но какая-то отчетность должна все-таки быть, какой-то приход в налоговую? Или это тоже не нужно?

— Нет, ничего не нужно. Все делает это приложение "Мой налог". Туда заносятся доходы. Самозанятый решает сам, какие доходы он включает, а какие не включает. Вот, собственно, и все. Ничего больше не нужно, отчитываться не нужно.

— А у меня тогда вопрос: а зачем это вообще показывать государству?

— Время от времени происходят неприятные истории с людьми, которые ведут бизнес без регистрации. Например, какая-то женщина пекла торты и пирожные. Сотрудники налоговой инспекции выявили, что она их продает, и посчитали ее предполагаемые доходы за предшествующие три года и заставили заплатить НДФЛ за все это время, штрафы и пени.

Вот чтобы такого не случилось, и нужно выйти из тени. То есть надо регистрироваться затем, чтобы получать легальный доход и не волноваться.

Но есть у этой системы, конечно, и минусы. Например, самозанятый не платит взносов в пенсионную систему. Соответственно, эти его доходы не формируют будущую пенсию. Он также не платит медицинское страхование, взносы. Хотя медицинское обслуживание, конечно, он будет получать, как и любой гражданин России.

И здесь, конечно, есть подводный камень, я считаю, для тех самозанятых, кто сейчас легализовался и работает. Я думаю (это только мое предположение), что взносы в пенсионную систему платить рано или поздно заставят дополнительно к этому налогу, который они платят сейчас. То есть, по сути, вся задача с точки зрения налогов состоит именно в том, чтобы заставить их легализоваться и платить налоги.

— Самозанятым может быть человек, работая и на основной работе и плюс еще ведя какую-то предпринимательскую деятельность: вышивает крестиком, вяжет носки, пишет картины… Надо только зарегистрироваться как самозанятый по этой упрощенной схеме. Можно делать все, что не запрещено, так?

— Совершенно верно, этого достаточно, чтобы стать легализованным предпринимателем, но называться самозанятым гражданином. Единственное, нельзя перепродавать товары, заниматься производством подакцизного товара и т. д. Но это уже для большинства людей экзотика и само по себе — большая сложность и специфика. Вряд ли какой-то гражданин самостоятельно, например, качает нефть у себя во дворе.

— Какие все-таки есть минусы у самозанятых? Про плюсы мы уже поняли, что заплати налоги — и спи спокойно.

— Минус, помимо отсутствия пенсионного накопления, отсутствие и страхового стажа. Эта деятельность не формирует те самые пенсионные баллы, из стоимости которых потом рассчитывается пенсия. Но зато и постоянно платить пенсионные отчисления не надо.

Ограничение по доходу. Если кто-то начинает расти, то рано или поздно можно столкнуться с тем, что уже не хватит этого статуса. Невозможно иметь наемных работников.

Пожалуй, это все основные минусы. Возможно, на практике в отдельных случаях возникнет что-то еще, но не думаю, что это будет серьезно.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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