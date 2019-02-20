В России зарегистрированы около 30 тысяч самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов отчитался об эксперименте с введением налога для самозанятых граждан на заседании коллегии Федеральной налоговой службы. Силуанов подчеркнул, что количество пользователей в приложении "Мой налог" увеличивается с каждым днем.
Глава Минфина напомним присутствующим, что в 2019 году в качестве эксперимента начал свою работу налоговый режим для самозанятых. В эксперименте принимают участие четыре региона: Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область.
Специальное мобильное приложение "Мой налог" позволяет россиянам пройти упрощенную регистрацию и оплачивать налог на свою деятельность. К категории самозанятых причисляются лица, которые работают на себя. Для тех, кто работает только с физическими лицами предусмотрен налог в 4% от дохода, а тем кто сотрудничает с юридическими лицами придется оплачивать 6-процентный налог.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как новая налоговая система для самозанятых повлияет на рынок аренды недвижимости. Ранее "Правда.Ру" оповещала читателей о запуске налогового эксперимента в четырех регионах России.
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