Опасности самостоятельного срезания кутикулы: советы от врача-косметолога

Опасности неправильного обрезания кутикулы

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Срезание кутикулы — важный аспект ухода за ногтями, но требует особой осторожности, подчеркнула врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, лучше всего доверить эту процедуру профессионалам, так как они используют специальные масла и составы для предварительного размягчения кутикулы. Важно обращаться только в проверенные салоны.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Несанкционированное срезание кутикулы самостоятельно сопряжено с риском повреждения матрикса (ростковой зоны), что может привести к неровному росту ногтя. Использование необработанных инструментов, таких как ножницы, или деление их с кем-то другим, может быть источником различных инфекций, таких как ВИЧ или гепатит при контакте с кровью. Также через микротравмы могут проникать стрептококки и стафилококки.

Для безопасного обрезания кутикулы дома важно иметь личные инструменты для маникюра, которыми не пользуется никто другой. Осуществлять эту процедуру рекомендуется как можно реже. Врач также отметила, что для домашнего ухода лучше всего использовать специальные палочки для отодвигания кутикулы и масла для ее размягчения.