Опасности самостоятельного срезания кутикулы: советы от врача-косметолога

Срезание кутикулы — важный аспект ухода за ногтями, но требует особой осторожности, подчеркнула врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, лучше всего доверить эту процедуру профессионалам, так как они используют специальные масла и составы для предварительного размягчения кутикулы. Важно обращаться только в проверенные салоны.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.