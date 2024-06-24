Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы в зоне риска по НАЖБП, если у вас лишний вес и неправильно питание
Простой рецепт салата из помидоров черри и мяты
Эти советы помогут вырастить кабачки
ЕС начнет выдавать Шенгенские визы через мобильное приложение
Банк России и Минфин обсуждают сохранение налоговых льгот для страхования жизни
Блогер Мария Погребняк рассказала о своей беременности
Дарья Мельникова, ставшая женой Романа Набатова, заявила, что удачно вышла замуж
Простые правила хранения фруктов и овощей
Как сохранить руки молодыми: секреты нежной и шелковистой кожи
Опасности самостоятельного срезания кутикулы: советы от врача-косметолога

Опасности неправильного обрезания кутикулы

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Срезание кутикулы — важный аспект ухода за ногтями, но требует особой осторожности, подчеркнула врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, лучше всего доверить эту процедуру профессионалам, так как они используют специальные масла и составы для предварительного размягчения кутикулы. Важно обращаться только в проверенные салоны.

Опасности неправильного обрезания кутикулы
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Несанкционированное срезание кутикулы самостоятельно сопряжено с риском повреждения матрикса (ростковой зоны), что может привести к неровному росту ногтя. Использование необработанных инструментов, таких как ножницы, или деление их с кем-то другим, может быть источником различных инфекций, таких как ВИЧ или гепатит при контакте с кровью. Также через микротравмы могут проникать стрептококки и стафилококки.

Для безопасного обрезания кутикулы дома важно иметь личные инструменты для маникюра, которыми не пользуется никто другой. Осуществлять эту процедуру рекомендуется как можно реже. Врач также отметила, что для домашнего ухода лучше всего использовать специальные палочки для отодвигания кутикулы и масла для ее размягчения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Последние материалы
Долгострои в Йошкар-Оле уродуют лицо города
Дарья Мельникова, ставшая женой Романа Набатова, заявила, что удачно вышла замуж
Простые правила хранения фруктов и овощей
Как сохранить руки молодыми: секреты нежной и шелковистой кожи
Российский блогер раскрыл секреты стройности вьетнамцев
Как отказаться от страховки и вернуть деньги: советы от экспертов
Экономист Сорокина разъяснила изменения условий семейной ипотеки с 1 июля
Анастасия Стоцкая назвала Киркорова своим наставником
Российский рынок новых авто сократился: траты на премиум-класс упали на 36%
Картошка с секретным ингредиентом: как сделать привычное блюдо вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников