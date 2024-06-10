Экспертные советы: как избежать стрижек, которые портят ваш внешний вид

Парикмахер рассказала о стрижках, которые негативно влияют на ваш облик

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрижки, которые негативно воздействуют на ваш образ, были рассмотрены стилистом-парикмахером Галиной Тоториной. Она подчеркнула, что каскад на тонких волосах и объемная "шапочка" из начеса на короткой стрижке могут серьезно испортить ваш внешний вид.

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Галина Тоторина отметила, что сеченые волосы также являются частой проблемой, которая требует своевременного ухода, включая регулярное подравнивание кончиков. Она посоветовала избегать сильного каскада на тонких волосах, так как это может привести к истончению прядей и неэстетичному облику прически. Касательно коротких стрижек, Галина рекомендует отказаться от объемной "шапочки" из начеса, так как это устаревшая модель. Вместо этого, лучше придать волосам легкий объем с использованием пудры или текстурирующего спрея. Она также указала на неактуальность каре на удлинение и прямой челки на кудрявых волосах.

В конечном счете, Галина подчеркнула, что любая стрижка может испортить образ, если не учитывать форму лица и структуру волос, и поэтому рекомендует обращаться к опытному специалисту.