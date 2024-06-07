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Безопасные и эффективные способы избавления от мешков и синяков под глазами в домашних условиях

Как устранить отечность и темные круги под глазами дома

2:12
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Многие сталкиваются с проблемой мешков и синяков под глазами, что придает лицу уставший и болезненный вид. Хотя люди зачастую обращаются к врачам и хирургам за помощью, эти методы не всегда необходимы. Мы поделимся советами, как убрать мешки и синяки под глазами в домашних условиях.

Как устранить отечность и темные круги под глазами дома
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как убрать мешки под глазами

Существует несколько способов устранения мешков под глазами, которые могут быть использованы дома и обеспечить быстрый результат. Вот некоторые из них:

  • Холод: применение холодных компрессов может сузить сосуды и снять отечность. Можно использовать холодные компрессы из ватных дисков или чайных пакетиков, охлажденных в холодильнике.
  • Чайные пакетики: натощак немного обработать область под глазами чайными пакетиками. Чай содержит кофеин, который способствует улучшению кровообращения и уменьшению отечности.
  • Крем от геморроя: хотя это может показаться странным, безрецептурный крем от геморроя может помочь с уменьшением отечности под глазами.
  • Уходовая косметика: применение увлажняющих кремов и патчей для глаз может помочь скрыть мешки и сделать кожу более свежей и ухоженной.

Как убрать синяки под глазами

Синяки под глазами могут появляться по разным причинам, таким как недостаток сна, переутомление, недостаток витаминов и минералов. Вот несколько способов борьбы с ними:

  • Сон: правильный режим сна, включая 7-8 часов сна в ночь, может помочь уменьшить появление синяков под глазами.
  • Вода: питье достаточного количества воды в течение дня помогает поддерживать кожу увлажненной и уменьшает появление синяков.
  • Питание: питание должно быть богато железом, фолиевой кислотой, а также витаминами A и C, что поможет укрепить кровеносные сосуды и уменьшить синяки под глазами.

При правильном уходе и некоторых домашних методах можно значительно улучшить внешний вид кожи в области глаз, уменьшив мешки и синяки, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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