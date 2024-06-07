Секреты макияжа для нависших век: советы от профессионального визажиста

Основные принципы для создания макияжа для нависших век

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессиональный стилист и визажист Евгения Паша поделилась ключевыми аспектами макияжа для нависших век. По ее мнению, важно учитывать структуру века и проводить макияж на открытых глазах, избегая запрокидывания головы или поднятия бровей, чтобы избежать искажений в рисунке теней и скрытых век.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она рекомендует использовать тени с нейтральными оттенками и матовыми текстурами, чтобы не выделять основную складку, предпочтительно создавая мягкий смоки-айз с растушеванными линиями. Отмечая, что перламутровые и блестящие текстуры могут акцентировать объем нависшего века, Паша рекомендует избегать их использования. Вместо этого, она подчеркивает значение длинных и выразительных ресниц, рекомендуя наращивание или применение сывороток для их роста.

Она также предлагает использовать тушь с эффектом накладных ресниц или накладные пучки, чтобы открыть взгляд, а также подчеркнуть его с помощью слегка изогнутой формы бровей.