Секреты макияжа для нависших век: советы от профессионального визажиста

Профессиональный стилист и визажист Евгения Паша поделилась ключевыми аспектами макияжа для нависших век. По ее мнению, важно учитывать структуру века и проводить макияж на открытых глазах, избегая запрокидывания головы или поднятия бровей, чтобы избежать искажений в рисунке теней и скрытых век.
Она рекомендует использовать тени с нейтральными оттенками и матовыми текстурами, чтобы не выделять основную складку, предпочтительно создавая мягкий смоки-айз с растушеванными линиями. Отмечая, что перламутровые и блестящие текстуры могут акцентировать объем нависшего века, Паша рекомендует избегать их использования. Вместо этого, она подчеркивает значение длинных и выразительных ресниц, рекомендуя наращивание или применение сывороток для их роста.
Она также предлагает использовать тушь с эффектом накладных ресниц или накладные пучки, чтобы открыть взгляд, а также подчеркнуть его с помощью слегка изогнутой формы бровей.
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