Волосы вновь оживают: эффективные салонные процедуры для восстановления и блеска

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Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересохших волос

1:04
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Чтобы вернуть жизнь сухим и поврежденным волосам, трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова предлагает ряд рекомендаций. Она отмечает, что при выполнении сложных процедур, таких как окрашивание или выпрямление, важно обратиться к профессионалам.

Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересохших волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Использование перекиси водорода или непроверенных народных средств может нанести вред волосам. Используя фен, утюжок или плойку, необходимо защищать волосы специальными спреями, которые помогут сохранить влагу и восстановить структуру волоса. Для уже поврежденных волос требуется усиленное питание и увлажнение, которые обеспечиваются комплексными косметическими средствами, индивидуально подобранными для каждого случая. Эти средства включают в себя увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами и шампуни с кислым рН.

Восстановить структуру волос помогут натуральные масла, средства с кератином, ботокс, экранирование, ламинирование и каутеризация.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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