Дерматовенеролог Потекаев рекомендовал подросткам не использовать часто гель-лак и избегать умывания мылом

Советы дерматовенеролога: как подросткам избежать проблем с ногтями и кожей

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Главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам избегать частого использования гель-лака и не умываться мылом.

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Врач объяснил, что растворитель в лаке для ногтей может пересушить и изменить структуру ногтя, делая его уязвимым для грибковых инфекций. Здоровый ноготь плотный и защищен, но разрушенный химическими веществами становится легкой добычей для грибков.

Также Потекаев советует не подвергать волосы ежедневному воздействию высоких температур, таких как фен или плойка, чтобы избежать повреждения внутренней части волоса. Кроме того, он отметил, что мыло может привести к сухости и раздражению кожи, поэтому его следует избегать для умывания.