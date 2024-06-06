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Дерматовенеролог Потекаев рекомендовал подросткам не использовать часто гель-лак и избегать умывания мылом

Советы дерматовенеролога: как подросткам избежать проблем с ногтями и кожей

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Моя семья » Красота и стиль

Главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам избегать частого использования гель-лака и не умываться мылом.

Советы дерматовенеролога: как подросткам избежать проблем с ногтями и кожей
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач объяснил, что растворитель в лаке для ногтей может пересушить и изменить структуру ногтя, делая его уязвимым для грибковых инфекций. Здоровый ноготь плотный и защищен, но разрушенный химическими веществами становится легкой добычей для грибков.

Также Потекаев советует не подвергать волосы ежедневному воздействию высоких температур, таких как фен или плойка, чтобы избежать повреждения внутренней части волоса. Кроме того, он отметил, что мыло может привести к сухости и раздражению кожи, поэтому его следует избегать для умывания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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