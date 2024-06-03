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Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью

Шесть интересных фактов о волосах, которые вы, возможно, не знали

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Волосы требуют внимательного ухода, и иногда справиться с их проблемами бывает непросто. Выпадение, сухость, перхоть и седина — это лишь некоторые из вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Вот несколько интересных фактов о волосах от femina.in, которые могут помочь вам лучше справляться с этими проблемами.

Шесть интересных фактов о волосах, которые вы, возможно, не знали
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Питьевая вода способствует росту волос

Достаточное потребление воды укрепляет локоны от корней до кончиков, ускоряя их рост и улучшая общее состояние. Это также помогает справляться с сухостью и ломкостью.

Чрезмерное пребывание на солнце может повредить волосы

Солнечные лучи UVA и UVB разрушают кутикулу волос, что приводит к их истончению, секущимся кончикам и выгоранию цвета. Защитить шевелюру от солнца помогут шляпы, кепки или шарфы.

Плавание без шапочки вредно для волос

Хлор в бассейнах вымывает натуральные масла из волос, делая их сухими и ломкими. Это также может вызвать секущиеся кончики и изменение цвета. Используйте плавательную шапочку для защиты волос при посещении бассейна.

Появление седины не всегда связано с генетикой

Помимо генетических факторов, раннее появление седых волос могут вызывать стресс, гипертония, дефицит витамина B12 и курение. Разберитесь в причинах, чтобы понять, как бороться с этой проблемой.

Жесткая диета может привести к временной потере волос

Недостаток белка в рационе может негативно сказаться на здоровье волос, приводя к их выпадению. Они восстановятся, как только вы начнете потреблять достаточное количество питательных веществ.

Сладкие продукты могут вызвать перхоть

Чрезмерное потребление сладкого приводит к всплескам инсулина и гормональным изменениям, которые увеличивают выработку кожного сала, способствуя образованию перхоти. Сократите потребление сахара и включите в рацион продукты, богатые цинком, омега-3 жирными кислотами, белками и биотином для здоровых локонов.

Используйте эти факты, чтобы лучше ухаживать за своими волосами и справляться с проблемами, которые могут возникнуть на пути к красивым и здоровым локонам.

Интересные факты о волосах
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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