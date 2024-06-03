Советы эксперта Валуевой: секреты здоровых и красивых ногтей

Выбор инструментов и витаминов для здорового роста ногтей

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Иногда ногти могут перестать расти и стать ломкими из-за различных факторов, но существуют простые и эффективные советы, которые помогут вернуть им здоровый и красивый вид. Важно бережно обращаться с ногтями, регулярно использовать масло для кутикулы, чтобы обеспечить им необходимое увлажнение и питание.

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Дефицит биотина, важного витамина группы В, может стать причиной хрупкости ногтей, поэтому рекомендуется включить его в рацион. Пользование мягкой пилочкой для ногтей и правильная техника подпиливания помогут избежать расслоения и повреждения ногтевой пластины. Использование средств для снятия лака без ацетона более щадяще воздействует на ногти, предотвращая их пересушивание и ослабление.

Также гель для наращивания может способствовать укреплению натуральных ногтей, делая их крепче и менее подверженными сколам и ломкости.



