Советы эксперта Валуевой: секреты здоровых и красивых ногтей

Иногда ногти могут перестать расти и стать ломкими из-за различных факторов, но существуют простые и эффективные советы, которые помогут вернуть им здоровый и красивый вид. Важно бережно обращаться с ногтями, регулярно использовать масло для кутикулы, чтобы обеспечить им необходимое увлажнение и питание.
Дефицит биотина, важного витамина группы В, может стать причиной хрупкости ногтей, поэтому рекомендуется включить его в рацион. Пользование мягкой пилочкой для ногтей и правильная техника подпиливания помогут избежать расслоения и повреждения ногтевой пластины. Использование средств для снятия лака без ацетона более щадяще воздействует на ногти, предотвращая их пересушивание и ослабление.
Также гель для наращивания может способствовать укреплению натуральных ногтей, делая их крепче и менее подверженными сколам и ломкости.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.