Кожа в период менопаузы: стратегии ухода и защиты

Ухаживать за кожей во время менопаузы: поддержание ее красоты и здоровья

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Официально менопауза начинается через год после последней менструации, когда уровень гормонов в организме женщины падает, что может привести к сухости, вялости и истончению кожи. Исследования показывают, что кожа теряет примерно 30% коллагена в течение первых пяти лет менопаузы, с последующим более постепенным снижением на 2% в год в течение следующих 20 лет. В первые пять лет менопаузы необходим особый уход, чтобы предотвратить потерю упругости и появление морщин, особенно в области глаз и рта. Также возможно появление мешков под глазами и увеличение пор.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ассоциация американских дерматологов рекомендует защищать кожу от солнечного излучения, так как во время менопаузы нарушается выработка меланина, что может привести к пигментным пятнам и гиперпигментации. Для защиты от этого следует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. При появлении пигментных пятен следует обратиться к дерматологу.

Выбирайте средства для ухода за кожей, содержащие ретинол или пептиды, которые способствуют увеличению коллагена. Возрастные изменения кожи, связанные с менопаузой, также могут привести к увеличению чувствительности кожи и появлению сыпи и раздражения. Для борьбы с этим рекомендуется использовать увлажняющие кремы без отдушек и очищающие средства с салициловой кислотой для очистки пор.

Сухость кожи также может быть проблемой, поэтому важно использовать увлажняющие средства для умывания и кремы с высоким содержанием увлажняющих компонентов, таких как гиалуроновая кислота или глицерин. В случае слишком сухой кожи рекомендуется консультация с дерматологом для назначения подходящего курса лечения, такого как пилинги или микродермабразия, а также прием биологически активных добавок, стимулирующих выработку коллагена.