Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие продукты не стоит брать в самолёт: советы для комфортного перелёта
Как сделать собаку счастливой: 5 способов
Инженер напомнил, что канализационные стоки стекают в Сену, где будут турниры ОИ
Госдума предложила доработать закон о добровольном страховании для туристов
Бальнеотерапия для вашего здоровья
Под Часовым Яром заживо похоронено целое подразделение с офицерами ВСУ
Человек находится на уровне анчоуса в пищевой цепи
Бразильский турист разгромил кафе на Бали из-за запрета на курение
Pixar планирует перезапуск мультфильмов "В поисках Немо" и "Суперсемейка"
Кожа в период менопаузы: стратегии ухода и защиты

Ухаживать за кожей во время менопаузы: поддержание ее красоты и здоровья

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Официально менопауза начинается через год после последней менструации, когда уровень гормонов в организме женщины падает, что может привести к сухости, вялости и истончению кожи. Исследования показывают, что кожа теряет примерно 30% коллагена в течение первых пяти лет менопаузы, с последующим более постепенным снижением на 2% в год в течение следующих 20 лет. В первые пять лет менопаузы необходим особый уход, чтобы предотвратить потерю упругости и появление морщин, особенно в области глаз и рта. Также возможно появление мешков под глазами и увеличение пор.

Ухаживать за кожей во время менопаузы: поддержание ее красоты и здоровья
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ассоциация американских дерматологов рекомендует защищать кожу от солнечного излучения, так как во время менопаузы нарушается выработка меланина, что может привести к пигментным пятнам и гиперпигментации. Для защиты от этого следует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. При появлении пигментных пятен следует обратиться к дерматологу.

Выбирайте средства для ухода за кожей, содержащие ретинол или пептиды, которые способствуют увеличению коллагена. Возрастные изменения кожи, связанные с менопаузой, также могут привести к увеличению чувствительности кожи и появлению сыпи и раздражения. Для борьбы с этим рекомендуется использовать увлажняющие кремы без отдушек и очищающие средства с салициловой кислотой для очистки пор.

Сухость кожи также может быть проблемой, поэтому важно использовать увлажняющие средства для умывания и кремы с высоким содержанием увлажняющих компонентов, таких как гиалуроновая кислота или глицерин. В случае слишком сухой кожи рекомендуется консультация с дерматологом для назначения подходящего курса лечения, такого как пилинги или микродермабразия, а также прием биологически активных добавок, стимулирующих выработку коллагена.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Почему не стоит работать в огороде в жару
Почему не стоит работать в огороде в жару
Последние материалы
Как сделать собаку счастливой: 5 способов
Инженер напомнил, что канализационные стоки стекают в Сену, где будут турниры ОИ
Госдума предложила доработать закон о добровольном страховании для туристов
Бальнеотерапия для вашего здоровья
Под Часовым Яром заживо похоронено целое подразделение с офицерами ВСУ
Человек находится на уровне анчоуса в пищевой цепи
Ухаживать за кожей во время менопаузы: поддержание ее красоты и здоровья
Бразильский турист разгромил кафе на Бали из-за запрета на курение
Pixar планирует перезапуск мультфильмов "В поисках Немо" и "Суперсемейка"
Дилер перечислил скрытые функции в автомобиле, о которых может не знают владельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников