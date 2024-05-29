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Борьба с грибком ногтей: причины, лечение и эффективные препараты

Как возникает онихомикоз и методы его лечения

1:26
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Грибок ногтей — это серьезное заболевание, которое без адекватного лечения может стать практически неизлечимым. Важно знать причины его возникновения, осложнения, а также обзор наиболее эффективных медикаментов для борьбы с инфекцией.

Как возникает онихомикоз и методы его лечения
Фото: riversidepodiatry by Anonymous is licensed under public domain

Причины заражения

  • Прямой контакт с инфекцией: бактерии часто передаются при контакте с инфицированным человеком или использовании его личных вещей.
  • Сопутствующие заболевания: инфекция может развиваться как вторичная под влиянием состояний, таких как гипотиреоз, лимфостаз, диабет, ожирение и иммунные нарушения.

Топ средств против онихомикоза

  • "Экзодерил" (Sandoz, Австрия): раствор для наружного применения, активен против дерматофитов и дрожжевых грибов.
  • "Лоцерил" (Galderma, Франция): лечебный лак, содержит аморолфина гидрохлорид, предотвращает развитие бактерий.
  • "Офломил" (Glenmark, Индия): лечебный лак с аморолфином гидрохлоридом, эффективен против дерматофитов и плесневых грибов.
  • "Микодерил" (Фармстандарт-Лексредства, Россия): крем с нафтифином, борется с воспалением и обладает антимикробными свойствами.
  • "Микозан" (Serrix, Нидерланды): набор сыворотки и пилочки, образует водорастворимую пленку, препятствующую распространению инфекции.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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