Борьба с грибком ногтей: причины, лечение и эффективные препараты

Грибок ногтей — это серьезное заболевание, которое без адекватного лечения может стать практически неизлечимым. Важно знать причины его возникновения, осложнения, а также обзор наиболее эффективных медикаментов для борьбы с инфекцией.
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Причины заражения
Прямой контакт с инфекцией: бактерии часто передаются при контакте с инфицированным человеком или использовании его личных вещей.
Сопутствующие заболевания: инфекция может развиваться как вторичная под влиянием состояний, таких как гипотиреоз, лимфостаз, диабет, ожирение и иммунные нарушения.
Топ средств против онихомикоза
"Экзодерил" (Sandoz, Австрия): раствор для наружного применения, активен против дерматофитов и дрожжевых грибов.
"Лоцерил" (Galderma, Франция): лечебный лак, содержит аморолфина гидрохлорид, предотвращает развитие бактерий.
"Офломил" (Glenmark, Индия): лечебный лак с аморолфином гидрохлоридом, эффективен против дерматофитов и плесневых грибов.
"Микодерил" (Фармстандарт-Лексредства, Россия): крем с нафтифином, борется с воспалением и обладает антимикробными свойствами.
"Микозан" (Serrix, Нидерланды): набор сыворотки и пилочки, образует водорастворимую пленку, препятствующую распространению инфекции.