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Исправление ошибок: как вернуть челке стиль и гармонию

Три метода исправления неправильно подстриженной челки в салоне

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Исправление ошибок при стрижке челки может быть непростым, но совсем не невозможным. Вместе со стилисткой Александрой Петровой мы рассмотрим несколько методов, как это сделать.

Три метода исправления неправильно подстриженной челки в салоне
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Плетение косички: если челка была отрезана слишком коротко, один из способов исправить ситуацию — заплести французскую косичку. Это не только поможет скрыть ошибку, но и даст возможность каждый день создавать разные образы. Как отмечает стилист, каждая косичка будет уникальной.
  2. Изменение пробора: в случае несимметричной челки, можно скорректировать ее с помощью другого пробора. Попробуйте создать косой пробор, оставив ровные пряди свободными, а короткие или выбивающиеся пряди прикрепить невидимками.
  3. Использование аксессуаров: если челка слишком короткая, необходимо прибегнуть к аксессуарам. В тренде акцентные заколки, жемчужные аксессуары всегда популярны. Просто закрепите челку заколками, не скрывая их, и при необходимости прикрепите выбившиеся пряди невидимками. Также можно использовать ободки и ленты, вариантов много, выбор зависит от вашей фантазии.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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