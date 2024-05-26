Идеальный маникюр безопасно и эффективно: пилочный маникюр

Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилочный маникюр, хоть и только начинает завоевывать популярность в нашей стране, уже вызывает у девушек восторженные отзывы. Этот метод, хотя и был изобретен более десяти лет назад в Австралии, набирает обороты в косметической индустрии. Он считается менее травматичным, чем аппаратный маникюр, и обладает неоспоримыми преимуществами: экономией времени, отсутствием аллергенной ногтевой пыли и сохранением результата на долгий срок.

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Методика включает использование пилочек разной абразивности для формирования, устранения кутикулы и полировки ногтей. Правильно выполненный пилочный маникюр дарит клиенту гладкие, ухоженные ногти без порезов и неприятных ощущений. Также он подходит для нанесения гель-лака, хотя многие предпочитают не скрывать под слоями материалов результат этой процедуры. Еще одно преимущество пилочного маникюра — безопасность и стерильность, так как все используемые материалы одноразовые.

Однако существуют и минусы: необходимость посещать мастера чаще, чем при аппаратном маникюре, и более высокая стоимость услуги. Важно убедиться в профессионализме мастера и его навыках, прежде чем приступить к этому виду маникюра.