Идеальный маникюр безопасно и эффективно: пилочный маникюр

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Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями

1:17
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Пилочный маникюр, хоть и только начинает завоевывать популярность в нашей стране, уже вызывает у девушек восторженные отзывы. Этот метод, хотя и был изобретен более десяти лет назад в Австралии, набирает обороты в косметической индустрии. Он считается менее травматичным, чем аппаратный маникюр, и обладает неоспоримыми преимуществами: экономией времени, отсутствием аллергенной ногтевой пыли и сохранением результата на долгий срок.

Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Методика включает использование пилочек разной абразивности для формирования, устранения кутикулы и полировки ногтей. Правильно выполненный пилочный маникюр дарит клиенту гладкие, ухоженные ногти без порезов и неприятных ощущений. Также он подходит для нанесения гель-лака, хотя многие предпочитают не скрывать под слоями материалов результат этой процедуры. Еще одно преимущество пилочного маникюра — безопасность и стерильность, так как все используемые материалы одноразовые.

Однако существуют и минусы: необходимость посещать мастера чаще, чем при аппаратном маникюре, и более высокая стоимость услуги. Важно убедиться в профессионализме мастера и его навыках, прежде чем приступить к этому виду маникюра.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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