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Касторовое масло для ресниц: мифы и реальность

Действительно ли касторовое масло способствует росту ресниц

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Элизабет Тейлор славилась своими выразительными глазами, частично благодаря густым ресницам, которые росли у нее даже в два ряда. Такая роскошь природы, однако, не всем дана. Естественные ресницы могут быть редкими, прямыми или даже обращенными вниз. С возрастом их плотность может снижаться из-за постоянного использования макияжа и неправильного снятия.

Действительно ли касторовое масло способствует росту ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы исправить эту ситуацию, многие рекомендуют использовать касторовое масло. Считается, что за несколько ночей оно способно сделать ресницы гуще и длиннее. Но насколько это правда? Рассмотрим детали.

Касторовое масло получают путем прессования семян растения клещевины, которая часто экспортируется из Индии. Оно содержит рицинолевую кислоту и другие полезные для кожи вещества. Эти компоненты способствуют увлажнению кожи и снижению воспалений, однако многие другие масла обладают аналогичными свойствами.

Не смотря на популярность касторового масла в роли стимулятора роста ресниц, научных исследований, подтверждающих его эффективность, не так много. Одно исследование показало его положительное воздействие на регенерацию волос у кроликов. В отношении людей был проведен только один опыт, показавший, что рицинолевая кислота может предотвращать облысение. Однако дополнительных исследований не проводилось.

Эксперты отмечают, что хотя касторовое масло само по себе не стимулирует рост ресниц, оно создает благоприятную среду для их роста и укрепляет волосяные фолликулы. Масло обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, защищая кожу и волосы от инфекций.

Не следует злоупотреблять касторовым маслом, так как оно может закупоривать поры и вызывать раздражение кожи, особенно если использовать его в больших количествах. Рекомендуется протестировать масло перед использованием на небольшом участке кожи, чтобы избежать негативных реакций.

Для использования наносите масло на ресницы ночью в течение двух недель, после удаления макияжа и умывания. Применяйте его аккуратно, избегая попадания в глаза, и удаляйте утром при помощи мицеллярной воды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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