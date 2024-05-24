Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД: россия ответит на ужесточение правил въезда для россиян в Норвегию
На продажу квартиры в Москве в среднем уходит два месяца
Найдено эволюционное объяснение больших носов у обезьян-носачей
Актриса Ирина Безрукова рассказала об опыте поездок на метро
"РСХБ-Страхование" выплатило первые компенсации за майские заморозки
Арчил Гомиашвили остался недоволен тем, как его озвучили в фильме "12 стульев"
Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100
Ветеринары рассказали, как помочь питомцу справиться с утратой хозяина
Онемение конечностей говорит о нехватке магния
Отбеливаем ногти в домашних условиях: четыре эффективных метода

Как избавиться от желтизны ногтей: четыре домашних средства

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Желтые ногти могут вызывать дискомфорт и стать признаком нездорового образа жизни. Обычно это происходит из-за пигментов, содержащихся в лаке для ногтей, либо может быть следствием серьезных проблем, таких как заболевания печени, грибковые инфекции или чрезмерное курение. Вот несколько простых и доступных домашних методов от femina.in, которые помогут избавиться от желтого оттенка ногтей

Как избавиться от желтизны ногтей: четыре домашних средства
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лимонный сок

Это отличное естественное отбеливающее средство. Просто опустите ногти в миску с теплой водой и лимонным соком на 15 минут, затем аккуратно очистите их мягкой зубной щеткой. Завершите процедуру промыванием рук теплой водой и нанесением увлажняющего крема.

Перекись водорода

Это еще один эффективный способ избавления от желтого цвета ногтей. Погрузите ногти в раствор перекиси водорода на две минуты, затем аккуратно потрите их мягкой зубной щеткой и промойте холодной водой.

Зубная паста

Она также может помочь избавиться от желтизны. Нанесите небольшое количество отбеливающей зубной пасты на ногти, оставьте на 10 минут, затем аккуратно потрите щеточкой и смойте ватными тампонами, смоченными в теплой воде.

Масло чайного дерева

Оно обладает антисептическими свойствами и может помочь при грибковых инфекциях ногтей. Просто нанесите его на ногтевое ложе и оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой.

Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть своим ногтям здоровый вид без лишних затрат и химических средств.

ОТБЕЛИВАНИЕ НОГТЕЙ nail care в домашних условиях
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Последние материалы
Туристка сломала позвоночник на водном такси и получила 1,7 миллиона рублей
Дизайнер объяснил, почему не стоит отделывать балкон вагонкой
Артур Смольянинов*, живущий в Риге, начал строить карьеру певца
Эти растения отлично будут ладить с малиной
Мускатный орех избавит от депрессии и снимет нервное напряжение
Как отказаться от туристической страховки: правила возврата и условия
Стало известно, почему "ржавеют" водоёмы Аляски
Как убрать вмятину на авто с помощью пластиковой бутылки: хитрость опытных водителей
Россиян предупредили об опасности из-за лесных пожаров в Якутии
Певица Азиза раскрыла свои планы на лето 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников