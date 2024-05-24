Отбеливаем ногти в домашних условиях: четыре эффективных метода

Как избавиться от желтизны ногтей: четыре домашних средства

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желтые ногти могут вызывать дискомфорт и стать признаком нездорового образа жизни. Обычно это происходит из-за пигментов, содержащихся в лаке для ногтей, либо может быть следствием серьезных проблем, таких как заболевания печени, грибковые инфекции или чрезмерное курение. Вот несколько простых и доступных домашних методов от femina.in, которые помогут избавиться от желтого оттенка ногтей

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лимонный сок

Это отличное естественное отбеливающее средство. Просто опустите ногти в миску с теплой водой и лимонным соком на 15 минут, затем аккуратно очистите их мягкой зубной щеткой. Завершите процедуру промыванием рук теплой водой и нанесением увлажняющего крема.

Перекись водорода

Это еще один эффективный способ избавления от желтого цвета ногтей. Погрузите ногти в раствор перекиси водорода на две минуты, затем аккуратно потрите их мягкой зубной щеткой и промойте холодной водой.

Зубная паста

Она также может помочь избавиться от желтизны. Нанесите небольшое количество отбеливающей зубной пасты на ногти, оставьте на 10 минут, затем аккуратно потрите щеточкой и смойте ватными тампонами, смоченными в теплой воде.

Масло чайного дерева

Оно обладает антисептическими свойствами и может помочь при грибковых инфекциях ногтей. Просто нанесите его на ногтевое ложе и оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой.

Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть своим ногтям здоровый вид без лишних затрат и химических средств.