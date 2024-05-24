Отбеливаем ногти в домашних условиях: четыре эффективных метода

Желтые ногти могут вызывать дискомфорт и стать признаком нездорового образа жизни. Обычно это происходит из-за пигментов, содержащихся в лаке для ногтей, либо может быть следствием серьезных проблем, таких как заболевания печени, грибковые инфекции или чрезмерное курение. Вот несколько простых и доступных домашних методов от femina.in, которые помогут избавиться от желтого оттенка ногтей
Это отличное естественное отбеливающее средство. Просто опустите ногти в миску с теплой водой и лимонным соком на 15 минут, затем аккуратно очистите их мягкой зубной щеткой. Завершите процедуру промыванием рук теплой водой и нанесением увлажняющего крема.
Это еще один эффективный способ избавления от желтого цвета ногтей. Погрузите ногти в раствор перекиси водорода на две минуты, затем аккуратно потрите их мягкой зубной щеткой и промойте холодной водой.
Она также может помочь избавиться от желтизны. Нанесите небольшое количество отбеливающей зубной пасты на ногти, оставьте на 10 минут, затем аккуратно потрите щеточкой и смойте ватными тампонами, смоченными в теплой воде.
Оно обладает антисептическими свойствами и может помочь при грибковых инфекциях ногтей. Просто нанесите его на ногтевое ложе и оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой.
Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть своим ногтям здоровый вид без лишних затрат и химических средств.
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