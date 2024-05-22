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Секреты стойкого макияжа в жару: советы от визажистов

Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары

1:22
Моя семья » Красота и стиль

В условиях летней жары, когда хочется дать коже "передышку", но при этом оставаться на пике стиля, сделать долговременный макияж — это настоящее искусство. Визажисты предлагают несколько хитростей, чтобы косметика не поплыла и сохраняла свежесть весь день.

Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед нанесением макияжа важно воздержаться от употребления горячих напитков и пищи, чтобы избежать испарения, которое делает макияж менее стойким. Легкие увлажняющие средства, такие как гели или флюиды, помогут подготовить кожу к нанесению макияжа. Использование праймера или базы под макияж создаст защитный барьер между кожей и косметикой, обеспечивая ее долговременную стойкость. Для поддержания натуральности макияжа следует избегать перекрытия недостатков слишком плотным слоем тонального крема.

Вместо того, чтобы использовать пудру, можно сбрызнуть лицо фиксатором и иметь при себе матирующие салфетки. Для создания свежего эффекта на лице, можно нанести персиковые румяна на самые высокие точки скулы. Помаду лучше выбирать влагостойкую и легкую, например, бальзамы с увлажняющим эффектом или тинты с флюидной текстурой, чтобы сохранить естественный вид губ и избежать неприятного ощущения тяжести.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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