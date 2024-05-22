Как выбрать безопасный лак для волос: советы и рекомендации

Как правильно выбрать лак для волос, если укладка не держится

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня все больше людей обращают внимание на состав бытовой химии, косметики и шампуней, стараясь избегать вредных компонентов. Однако средства для укладки волос часто не проходят такой строгой проверки. Лаки для волос, изобретенные в 1950-х годах, содержат спирт и пропелленты, такие как пропан и бутан, что может негативно сказываться на здоровье волос и кожи головы. Спирт сушит волосы, делая их ломкими, а фиксирующая пленка, создаваемая лаком, может закупоривать поры и вызывать раздражение и перхоть.

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Существует альтернатива традиционным лакам для волос — средства с диметиловым эфиром (ДМЭ). Этот компонент, разработанный немецкими учеными в 1966 году, не токсичен, универсален и выполняет несколько функций: он заменяет пропан-бутан, обеспечивая невесомое распыление, и этиловый спирт, что снижает вредное воздействие на волосы и кожу головы. Лаки с ДМЭ легко счесываются, не оставляют следов и расходуются полностью без осадка.

В Европе лаки с ДМЭ уже признаны лучшей альтернативой, но в России они пока не получили широкого распространения. Причина — недостаточная осведомленность потребителей о составе укладочных средств. Тем не менее, такие лаки уже есть на рынке, например, "Прелесть" Professional Invisiwear, Wellaflex суперсильной фиксации, Got2b Мегамания Push-up эффект и ISANA Haarspray VOLUMEN.

Для сохранения здоровья волос при использовании лака стоит искать в составе такие компоненты, как глицерин, витамины, пантенол и бетаин. Эти вещества питают и увлажняют волосы, улучшая состояние кожи головы. Лаки со слабой фиксацией подходят для тонких и сухих волос, со средней фиксацией — для нормальных, а сверхсильные фиксаторы стоит использовать только по особым случаям. Независимо от выбранного лака, важно смывать или хотя бы вычесывать его перед сном, чтобы избежать негативных последствий.