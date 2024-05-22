Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банановая кожура простимулирует рост толстянки
Певица Светлана Лобода поздравила очаровательную дочь с днём рождения
Стало известно, сколько денег уходит на животных
Кушанашвили раскритиковал внешность Бабкиной и Распутиной из-за пластических операций
Кирилл Серебренников снял в эпизодической роли Чулпан Хаматову
Автомошенники начали использовать ИИ в преступных схемах
Комментатор Генич уверен, что чемпионом России в текущем сезоне станет "Зенит"
Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах
"Союзмультфильм" отметит 88-летие квестами и показами проектов
Как выбрать безопасный лак для волос: советы и рекомендации

Как правильно выбрать лак для волос, если укладка не держится

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня все больше людей обращают внимание на состав бытовой химии, косметики и шампуней, стараясь избегать вредных компонентов. Однако средства для укладки волос часто не проходят такой строгой проверки. Лаки для волос, изобретенные в 1950-х годах, содержат спирт и пропелленты, такие как пропан и бутан, что может негативно сказываться на здоровье волос и кожи головы. Спирт сушит волосы, делая их ломкими, а фиксирующая пленка, создаваемая лаком, может закупоривать поры и вызывать раздражение и перхоть.

Как правильно выбрать лак для волос, если укладка не держится
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Существует альтернатива традиционным лакам для волос — средства с диметиловым эфиром (ДМЭ). Этот компонент, разработанный немецкими учеными в 1966 году, не токсичен, универсален и выполняет несколько функций: он заменяет пропан-бутан, обеспечивая невесомое распыление, и этиловый спирт, что снижает вредное воздействие на волосы и кожу головы. Лаки с ДМЭ легко счесываются, не оставляют следов и расходуются полностью без осадка.

В Европе лаки с ДМЭ уже признаны лучшей альтернативой, но в России они пока не получили широкого распространения. Причина — недостаточная осведомленность потребителей о составе укладочных средств. Тем не менее, такие лаки уже есть на рынке, например, "Прелесть" Professional Invisiwear, Wellaflex суперсильной фиксации, Got2b Мегамания Push-up эффект и ISANA Haarspray VOLUMEN.

Для сохранения здоровья волос при использовании лака стоит искать в составе такие компоненты, как глицерин, витамины, пантенол и бетаин. Эти вещества питают и увлажняют волосы, улучшая состояние кожи головы. Лаки со слабой фиксацией подходят для тонких и сухих волос, со средней фиксацией — для нормальных, а сверхсильные фиксаторы стоит использовать только по особым случаям. Независимо от выбранного лака, важно смывать или хотя бы вычесывать его перед сном, чтобы избежать негативных последствий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Готовим ореховое печенье-сэндвич
Жена Гогена Солнцева отказывается выходить на прогулку с новорождённым малышом
Собчак удивили слова Сары Джессики Паркер, которая недовольна своей фигурой
В 2031 году в космос запустят два ультрафиолетовых телескопа для изучения Солнца
Австрия может остаться без выгодного импорта газа из России
Синоптик Киктёв рассказал, каким будет лето-2024
СВО обнажила "двойную личину" рынка страхования
5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников