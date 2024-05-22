Как выбрать безопасный лак для волос: советы и рекомендации

Сегодня все больше людей обращают внимание на состав бытовой химии, косметики и шампуней, стараясь избегать вредных компонентов. Однако средства для укладки волос часто не проходят такой строгой проверки. Лаки для волос, изобретенные в 1950-х годах, содержат спирт и пропелленты, такие как пропан и бутан, что может негативно сказываться на здоровье волос и кожи головы. Спирт сушит волосы, делая их ломкими, а фиксирующая пленка, создаваемая лаком, может закупоривать поры и вызывать раздражение и перхоть.
Существует альтернатива традиционным лакам для волос — средства с диметиловым эфиром (ДМЭ). Этот компонент, разработанный немецкими учеными в 1966 году, не токсичен, универсален и выполняет несколько функций: он заменяет пропан-бутан, обеспечивая невесомое распыление, и этиловый спирт, что снижает вредное воздействие на волосы и кожу головы. Лаки с ДМЭ легко счесываются, не оставляют следов и расходуются полностью без осадка.
В Европе лаки с ДМЭ уже признаны лучшей альтернативой, но в России они пока не получили широкого распространения. Причина — недостаточная осведомленность потребителей о составе укладочных средств. Тем не менее, такие лаки уже есть на рынке, например, "Прелесть" Professional Invisiwear, Wellaflex суперсильной фиксации, Got2b Мегамания Push-up эффект и ISANA Haarspray VOLUMEN.
Для сохранения здоровья волос при использовании лака стоит искать в составе такие компоненты, как глицерин, витамины, пантенол и бетаин. Эти вещества питают и увлажняют волосы, улучшая состояние кожи головы. Лаки со слабой фиксацией подходят для тонких и сухих волос, со средней фиксацией — для нормальных, а сверхсильные фиксаторы стоит использовать только по особым случаям. Независимо от выбранного лака, важно смывать или хотя бы вычесывать его перед сном, чтобы избежать негативных последствий.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.