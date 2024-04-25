Строгий диктат моды звезд: запретные наряды для каждого знака зодиака

Зодиакальные тренды: какие вещи не стоит носить в соответствии с вашим знаком зодиака

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Люди делятся на два типа: те, кто верит в астрологию и периодически обращается к натальной карте, и те, кто старается исключить эзотерику из своей жизни. Однако последним это удается не всегда, так как астрология набирает популярность. Шоу о звездах привлекают миллионы зрителей, бренды выпускают коллекции, соответствующие знакам зодиака, а в социальных сетях создают мемы о характере различных знаков.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Овнам (21 марта — 20 апреля) не подходят романтичные платья, так как они противоречат их характеру. Тельцы (21 апреля — 21 мая) могут выглядеть неестественно в грубых кожаных вещах. Близнецам (22 мая — 21 июня) не рекомендуется носить черные наряды, так как они не подчеркивают яркий внутренний мир этого знака. Ракам (22 июня — 22 июля) не стоит переусердствовать с оверсайзом, так как они чувствуют себя более уверенно в меньших размерах.

Львам (23 июля — 21 августа) не стоит выбирать стиль гранж, так как это не соответствует их организованному стилю. Девам (22 августа — 23 сентября) не рекомендуется носить деконструктивные вещи, так как это не соответствует их четкому стилю. Весам (24 сентября — 23 октября) стоит избегать спортивной одежды, так как это слишком упрощает их сложный характер.

Скорпионам (24 октября — 22 ноября) не стоит выбирать уютные свитеры, так как это не соответствует их дерзкому характеру. Стрельцам (23 ноября — 22 декабря) не подходят вещи с яркими логотипами, так как они перебивают их индивидуальность. Козерогам (23 декабря — 20 января) лучше избегать слишком откровенной одежды, так как это не соответствует их строгому стилю.