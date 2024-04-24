Сон без белья: польза и влияние на здоровье по мнению экспертов

Различные женщины имеют разные привычки по отношению к ношению ночного белья. Некоторые предпочитают симпатичное белье перед сном, тогда как другие совершенно отказываются от него. Несмотря на то, что многие спорят о вреде или пользе такой привычки, ясно одно: серьезных проблем от этого точно не возникает. Однако есть некоторые плюсы, которые не так очевидны, и мы собрали их в одном материале, опираясь на мнение экспертов.
Во-первых, отказ от одежды позволяет коже "отдышаться". Без постоянного прижатия и влажности, вызванной бельем, кожа может лучше очищаться и "дышать". Это особенно важно для нежных участков кожи, которые страдают от постоянного трения и влажности, способствующих раздражениям и размножению бактерий.
Во-вторых, сон без одежды может улучшить кровообращение. Носив белье неправильного размера или слишком обтягивающую одежду в течение дня, особенно в области живота, вы можете оказывать давление на эту часть тела. Отказ от одежды на ночь позволяет вашему телу освободиться и улучшить кровообращение.
Наконец, сон без одежды может снизить уровень стресса. Исследования показывают, что это может помочь бороться с бессонницей, так как человеку проще контролировать теплообмен без одежды. Это позволяет организму максимально расслабиться и обеспечить здоровый сон.
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