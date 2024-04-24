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Шопинг с подругами: почему это больше, чем просто покупки

Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга

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Моя семья » Красота и стиль

Последние исследования подтверждают пользу шопинга с подругами для здоровья и душевного равновесия, однако мужчин лучше оставить дома, так как этот процесс имеет больше социальный, чем практический характер.

Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проведение времени с подругами в магазинах сопровождается обменом положительной энергией и возможностью консультироваться друг с другом по поводу покупок. Друзья могут помочь с экономией бюджета, контролируя импульсивные покупки и предотвращая ненужные траты. Шопинг с подругами также способствует активности и физическим нагрузкам, поскольку чаще всего это включает обход большего числа магазинов и продолжительные прогулки.

Кроме того, это отличный способ открыть для себя новые магазины и бренды. При выборе компаньонки для шопинга важно, чтобы между вами не было неразрешенных конфликтов, и чтобы она уважала ваш индивидуальный стиль и вкусы.

осенний ВЛОГ / как интересно проводить время с друзьями, мой новый образ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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