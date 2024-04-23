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Разрушая мифы: истина о борьбе с ожирением, рассказанная хирургом

Спорт и диета не единственные решения: хирург разоблачил мифы об ожирении

1:37
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Принято считать, что ожирение проистекает лишь из лени, переедания или недостатка физической активности. Тем не менее, часто оно является мультифакторным заболеванием, встречающимся даже у тех, кто ведет активный образ жизни или ранее занимался спортом. Бариатрический хирург и кандидат медицинских наук Елена Шмидт развеяла распространенные и вредные мифы об этом состоянии.

Спорт и диета не единственные решения: хирург разоблачил мифы об ожирении
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Популярный миф состоит в том, что существует такое понятие как "здоровое" ожирение. Однако даже незначительное избыточное отложение жира оказывает серьезное воздействие на организм, способствуя развитию множества сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и другие.

Еще один миф заключается в том, что для борьбы с ожирением достаточно занятий спортом и соблюдения диеты. Однако физические нагрузки и ограничение питания часто недостаточны для удержания достигнутого результата из-за сложности изменения поведенческих привычек и нарушений метаболизма.

Также распространен миф о том, что ожирение — это просто вопрос выбора, а не настоящая болезнь. На самом деле это серьезное заболевание, требующее комплексного лечения, включающего в себя не только бариатрические операции, но и коррекцию пищевых привычек и психологическую поддержку. Следуя рекомендациям врачей, пациенты могут достичь стабильного улучшения состояния здоровья и снижения избыточного веса.

Доктор разоблачает 3 мифа о похудении, диете и спорте - Доктор Джейсон Чанг
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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