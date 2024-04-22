Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги
Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Кокосовое масло: тайны его уникальных благословений для кожи и души

Руководство по кокосу: его преимущества для кожи, волос и эмоционального состояния

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовое масло уже более 4 тысяч лет применяется в уходе за лицом и телом, а также в ароматерапии по аюрведическим рецептам. Сегодня оно стало незаменимым компонентом в рутине ухода за кожей для многих знаменитостей с безупречной кожей, таких как Ирина Шейк, Миранда Керр и Жизель Бюндхен. Давайте разберемся, какие пользы несет этот продукт для кожи.

Руководство по кокосу: его преимущества для кожи, волос и эмоционального состояния
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кокосовое масло обогащено множеством полезных кислот и витаминов: гиалуроновая кислота увлажняет и разглаживает морщины, лауриновая кислота обладает защитными и антибактериальными свойствами, пальмитиновая кислота способствует восстановлению клеток, витамин А успокаивает кожу, витамины группы B и витамин Е имеют анти-эйдж эффект и защищают от ультрафиолетового излучения, а витамин РР стимулирует процессы регенерации клеток.

Для ухода за лицом и телом кокосовое масло лучше всего использовать в виде маски, которую затем смывают теплой водой, хотя на теле его можно оставить. Этот продукт отлично увлажняет и питает кожу, повышая ее эластичность, и часто используется в средствах для тела против растяжек и целлюлита. Кроме того, кокосовое масло помогает сделать загар более равномерным и защищает от ультрафиолета, поэтому его часто берут с собой на пляж.

Производители косметических брендов добавляют кокос во многие продукты: от спреев и масок для лица до бальзамов для губ, солнцезащитных кремов и масел для душа.

5 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКОСОВОЕ МАСЛО. ЧЕМ ПОЛЕЗНО КОКОСОВОЕ МАСЛО?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Что посмотреть на Северном Кавказе
Учёные из Университета Рединга узнали об эффективности ИИ в прогнозировании шторма
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Увеличение требований к пенсионному стажу: что изменится к 2025 году?
Повышаем плодородие нашей почвы
"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года
Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой
Метеоролог Позднякова рассказала о тёплых выходных в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников