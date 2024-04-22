Кокосовое масло: тайны его уникальных благословений для кожи и души

Руководство по кокосу: его преимущества для кожи, волос и эмоционального состояния

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовое масло уже более 4 тысяч лет применяется в уходе за лицом и телом, а также в ароматерапии по аюрведическим рецептам. Сегодня оно стало незаменимым компонентом в рутине ухода за кожей для многих знаменитостей с безупречной кожей, таких как Ирина Шейк, Миранда Керр и Жизель Бюндхен. Давайте разберемся, какие пользы несет этот продукт для кожи.

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Кокосовое масло обогащено множеством полезных кислот и витаминов: гиалуроновая кислота увлажняет и разглаживает морщины, лауриновая кислота обладает защитными и антибактериальными свойствами, пальмитиновая кислота способствует восстановлению клеток, витамин А успокаивает кожу, витамины группы B и витамин Е имеют анти-эйдж эффект и защищают от ультрафиолетового излучения, а витамин РР стимулирует процессы регенерации клеток.

Для ухода за лицом и телом кокосовое масло лучше всего использовать в виде маски, которую затем смывают теплой водой, хотя на теле его можно оставить. Этот продукт отлично увлажняет и питает кожу, повышая ее эластичность, и часто используется в средствах для тела против растяжек и целлюлита. Кроме того, кокосовое масло помогает сделать загар более равномерным и защищает от ультрафиолета, поэтому его часто берут с собой на пляж.

Производители косметических брендов добавляют кокос во многие продукты: от спреев и масок для лица до бальзамов для губ, солнцезащитных кремов и масел для душа.

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