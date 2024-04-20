Пять мифов об уходе за кожей при атопическом дерматите: правда или вымысел

Пять заблуждений о средствах для кожи при атопическом дерматите

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Атопический дерматит представляет собой хроническое заболевание кожи, характеризующееся нарушением гидролипидного барьера и микробиома. Это приводит к активной потере влаги и увеличенной сухости кожи, делая ее более уязвимой перед внешними раздражителями. Хотя атопию нельзя полностью вылечить, можно уменьшить проявление ее симптомов правильным уходом. Важно разобраться в 5 распространенных мифах об уходе за кожей с атопическим дерматитом.

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Первый миф заключается в том, что атопический дерматит является заразным. Однако это не так, поскольку заболевание обусловлено нарушением барьерной функции кожи и генетической предрасположенностью, а не инфекцией.

Второй миф связан с тем, что регулярное пребывание на солнце полезно для кожи с атопическим дерматитом. На самом деле, чрезмерное воздействие ультрафиолета может ухудшить состояние кожи и усилить сухость.

Третий миф утверждает, что для ухода за атопической кожей необходимо интенсивное очищение. Однако чрезмерная чистота может разрушить защитный слой кожи и спровоцировать воспаление. Эффективное, но бережное очищение — лучший вариант.

Четвертый миф касается выбора увлажняющих средств. Некоторые химические компоненты могут усугубить раздражение кожи. Поэтому важно выбирать средства с церамидами и витамином F, которые помогают восстановить защитный барьер.

Последний миф утверждает, что после душа на атопичную кожу лучше ничего не наносить. На самом деле, важно увлажнять кожу сразу после контакта с водой, чтобы предотвратить ее пересушивание и раздражение.

Для правильного ухода за атопической кожей рекомендуется использовать продукты, содержащие церамиды, витамин F и пребиотики. Эти компоненты помогают восстановить барьерную функцию кожи и поддерживать ее здоровье.

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