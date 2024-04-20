Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паром из Владивостока в Японию запустят в июле
Как приготовить кофе мокко с корицей
Превышение цен на бензин как страховой случай
Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС
Финансовый аналитик Антонов: сохранение уровня ключевой ставки укрепит рубль
Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь собаки
Родственникам подозреваемого в убийстве в Люблино на допросе потребовался переводчик
Как Кейт Уинслет получила роль Роуз в "Титанике"
Секреты эксфолиации: пять правил, которые важно знать для здоровой кожи

Пять малоизвестных секретов успешного пилинга, о которых вы возможно не знали

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Для достижения здоровой кожи необходимо следовать определенным ритуалам ухода за лицом. Основные шаги, такие как очищение, увлажнение и применение средств с SPF, обязательны для всех типов кожи. Однако есть один важный этап, который часто пропускают — это отшелушивание. Особенно это актуально весной, когда кожа после зимы становится грубой и толстой из-за накопления отмерших клеток.

Пять малоизвестных секретов успешного пилинга, о которых вы возможно не знали
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксфолиация, как известно, придает коже свежий вид и помогает сохранить ее здоровой. Она улучшает цвет лица, удаляет тусклость и предотвращает закупорку пор, что может привести к появлению прыщей или жирной кожи. Кроме того, регулярное отшелушивание стимулирует синтез коллагена, улучшая текстуру и эластичность кожи.

Существуют два типа эксфолиантов: физические и химические. Физические скрабы содержат зерна, которые физически удаляют омертвевшие клетки кожи, в то время как химические воздействуют на кожу с помощью кислот, проникая глубоко в поры. Оба метода могут быть эффективны при правильном использовании и подходят для большинства типов кожи.

Важно помнить о безопасности при отшелушивании кожи. Использование средств, не подходящих для вашего типа кожи, или слишком интенсивная эксфолиация могут вызвать микроразрывы, приводящие к воспалению и другим негативным последствиям. Необходимо также соблюдать рекомендации по времени воздействия отшелушивающих средств на кожу.

Подбирайте средства для эксфолиации в соответствии с вашим типом кожи. Для людей с чувствительной кожей рекомендуются более мягкие средства, в то время как для борьбы с сухостью подойдут химические отшелушиватели. Также важно учитывать, что кожа на лице и шее более нежная, чем на других участках тела, поэтому часто требует более деликатного ухода.

Наконец, важно правильно интегрировать эксфолианты в ежедневный уход. Использование их утром может быть более эффективным, так как ночью кожа восстанавливается. Использование скрабов для лица во время душа также может быть удобным, так как тепло и влажность помогают мягчить кожу и открывают поры для более эффективного отшелушивания.

Как разобраться в океане пилингов Тактика выбора пилинга в зависимости от ожиданий пациента.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Испанские учёные создали нанокристаллы, способные уничтожать вредные бактерии
Директор ФБР Рэй: хакеры КНР собираются провести кибератаку на энергетику США
Bloomberg сделало "сенсацию" из отсутствия у России планов проводить мобилизацию
Зеленский своим указом наложил ограничение на онлайн-казино для военных ВСУ
Пять малоизвестных секретов успешного пилинга, о которых вы возможно не знали
Популярная культура в огороде - салат
Мифы и правда о бензине: что стоит знать каждому автовладельцу
Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам
Вместе 47 лет: как Юрий Никулин познакомился с будущей женой
Минздрав Подмосковья: необходимо присматривать за детьми при проветривании квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников