Изящная шея и безупречный подбородок: пять простых шагов к идеальному контуру

Пять легких методов, чтобы избавиться от жира на области шеи и подбородка

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изящная женская шея, украшенная ожерельями и цепочками, является объектом восхищения многих. Однако кожа в этой области нежная и склонна к обвисанию, а жировые отложения могут придать шее несколько лишних сантиметров. Полнота шеи и наличие второго подбородка визуально добавляют возраста и не придают общему облику желаемой грации. Но есть простые способы, как избавиться от этих недостатков.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Избавление от жира на шее:

Проверка гормонов: гормональные нарушения и проблемы с щитовидной железой могут способствовать накоплению жира в области шеи. Изменение калорийности рациона: сокращение калорий на 300-400 единиц в день, включение большего количества белка и растительной клетчатки помогут снизить жировые отложения и улучшить упругость кожи. Упражнения: ежедневные упражнения на мышцы шеи, такие как наклоны головы с сопротивлением, помогут поддерживать тонус и изящество шеи.

Избавление от второго подбородка:

Массаж и маски: регулярный массаж лица и шеи, а также использование масок помогут улучшить лимфодренаж и уменьшить отеки, что способствует снижению выраженности второго подбородка. Упражнения: упражнения на мышцы челюсти помогут укрепить эту область и сделать подбородок более подтянутым.

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