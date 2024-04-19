Изящная шея и безупречный подбородок: пять простых шагов к идеальному контуру

Изящная женская шея, украшенная ожерельями и цепочками, является объектом восхищения многих. Однако кожа в этой области нежная и склонна к обвисанию, а жировые отложения могут придать шее несколько лишних сантиметров. Полнота шеи и наличие второго подбородка визуально добавляют возраста и не придают общему облику желаемой грации. Но есть простые способы, как избавиться от этих недостатков.
Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян
Избавление от жира на шее:
Проверка гормонов: гормональные нарушения и проблемы с щитовидной железой могут способствовать накоплению жира в области шеи.
Изменение калорийности рациона: сокращение калорий на 300-400 единиц в день, включение большего количества белка и растительной клетчатки помогут снизить жировые отложения и улучшить упругость кожи.
Упражнения: ежедневные упражнения на мышцы шеи, такие как наклоны головы с сопротивлением, помогут поддерживать тонус и изящество шеи.
Избавление от второго подбородка:
Массаж и маски: регулярный массаж лица и шеи, а также использование масок помогут улучшить лимфодренаж и уменьшить отеки, что способствует снижению выраженности второго подбородка.
Упражнения: упражнения на мышцы челюсти помогут укрепить эту область и сделать подбородок более подтянутым.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
7 ДЕЙСТВЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА