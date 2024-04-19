Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак критикует Павла Дурова за отказ от роскоши
Management Science: учителя снижают оценки последним в списке ученикам
Глава минфина Парагвая Вальдовинос: санкции Запада ухудшили торговлю с Россией
Tesla готовит обновленную версию Model 3 Performance
Систему маткапитала предлагают серьезно доработать
Диетолог Кабанов посоветовал заменять сахар натуральными сахарозаменителями
Бесплатная проверка репродуктивного здоровья: новая возможность для россиян через ОМС
Что делать с зелёной землёй в теплице?
Кожевников: Овечкин — галактика и настоящий лидер
Мастерство челковых трансформаций: советы стилиста для идеальной прически

Прически с экстремально короткой челкой: для кого они подходят и как выбрать

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Любая челка может стать ключевым элементом образа, но выбор ее формы и длины играет важную роль в изменении формы лица и выражения. Как утверждает стилист Евгения Куклина, короткая челка привлекает внимание к лбу и бровям, что делает ее неподходящей для тех, кто не уверен в состоянии кожи лба или процессе коррекции бровей.

Прически с экстремально короткой челкой: для кого они подходят и как выбрать
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

В то же время, короткие детские челки могут быть идеальным выбором для многих, но не подходят для лиц с треугольной формой или очень кудрявыми волосами из-за потери формы при влажности. Стратегический выбор стиля челки важен для достижения желаемого эффекта. Несмотря на возможные ограничения, короткая челка может стать модным обновлением образа, подчеркивая самые актуальные тенденции этого года. Например, прямая стрижка с короткой челкой прекрасно подходит для прямых волос, добавляя молодежности и задорности. Короткая челка в сочетании с волнистым бобом и медным оттенком создает объемную и текстурную укладку.

В то время как суперкороткая челка в паре с средней длиной волос придает образу звездный стиль, сохраняя естественность и легкость.

Короткие Стрижки Как выбрать по типу волос и форме лица | Стрижки на Редкие, Густые, Вьющиеся волосы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Последние материалы
Прически с экстремально короткой челкой: для кого они подходят и как выбрать
Tesla готовит обновленную версию Model 3 Performance
Систему маткапитала предлагают серьезно доработать
Диетолог Кабанов посоветовал заменять сахар натуральными сахарозаменителями
Бесплатная проверка репродуктивного здоровья: новая возможность для россиян через ОМС
Что делать с зелёной землёй в теплице?
Кожевников: Овечкин — галактика и настоящий лидер
Дмитрий Нагиев после небольшого затишья вернулся в кино в фильме "Агент 00_Батя"
Гидам турецкого происхождения разрешено работать без знания языков
Эксперты рассказали, почему кошка пытается занять ваше место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников