Секреты молодости: как выглядеть привлекательно

Семь методов, которые французы используют для замедления процесса старения

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже на позднем этапе жизни французские женщины выглядят изящно и привлекательно, благодаря своим секретам молодости, которым стоит поучиться. Они придерживаются нескольких простых, но эффективных принципов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Качественные солнечные очки являются важным элементом гардероба француженок, так как они осознают важность защиты глаз от солнечных лучей, что помогает предотвратить преждевременное старение кожи вокруг глаз.

Питание играет ключевую роль в жизни французских женщин, которые предпочитают качественные и свежие продукты, давая предпочтение натуральным ингредиентам перед обработанными продуктами.

Чеснок, как природный антиоксидант, является неотъемлемой частью их диеты, благодаря его способности бороться со свободными радикалами и предотвращать преждевременное старение.

Уход за кожей является неотъемлемой частью ежедневной рутины француженок, которые предпочитают косметические средства, богатые питательными компонентами и увлажняющими составляющими.

Физическая активность, такая как прогулки и велосипедные поездки, заменяют тренировки в спортзале, принося удовольствие и поддерживая тонус организма.

Качественный сон играет важную роль в уходе за собой, поэтому француженки уделяют внимание окружающей атмосфере и уюту спальни, чтобы обеспечить хороший отдых и ощущение свежести каждый день.

Остановить время. Как замедлить старение организма?