Три ошибки в макияже, которые добавляют лишних лет

Три причины, по которым макияж придает вам возрастные черты

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин прибегают к макияжу, чтобы скрыть недостатки и выглядеть безупречно, но часто совершают ошибки, которые на самом деле подчеркивают возраст. Мы иногда не замечаем, как добавляем себе лет, в то время как окружающие видят нас иначе. В чем именно проблема? Давайте разберемся.

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Ошибка #1: Перебор с акцентами в макияже. Наш мозг способен сконцентрироваться только на одной детали в определенный момент времени. Визажисты считают, что удачный макияж должен акцентировать внимание либо на глазах, либо на губах, делая образ привлекательным. Слишком яркий макияж создает впечатление перегруженности, отвлекая от естественной красоты лица. Главный принцип — создать впечатление, что макияж невидим, а лицо просто выглядит свежо и ухожено.

Ошибка #2: Опущенные уголки губ. У некоторых женщин уголки губ природно опускаются, что придаёт лицу усталый вид. Использование матовых или плотных оттенков помады лишь подчеркивает этот эффект. Тонким губам лучше подходят полупрозрачные помады и блески без шиммера, чтобы избежать лишнего увеличения возраста.

Ошибка #3: Неестественный изгиб ресниц. Многие женщины стремятся создать объемные и изогнутые ресницы, но иногда это может выглядеть неестественно и навязчиво. Важно, чтобы ресницы были не только изогнутыми, но и пушистыми, чтобы избежать эффекта "паучьих лапок" или кукольного вида. Вместо этого можно нанести немного темной туши, чтобы придать ресницам объем и длину без излишеств.