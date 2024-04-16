Фейс-фитнес: три упражнения для выразительных скул

Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите подчеркнуть скулы без хирургического вмешательства? Фейс-упражнения могут помочь достичь этой цели без лишних рисков. Но будьте осторожны, если у вас есть имплантаты или филлеры в области лица, предварительно проконсультируйтесь с косметологом.

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"Восьмерочка": возьмите в рот карандаш или длинную ручку и нарисуйте в воздухе восьмерку или знак бесконечности. Упражнение помогает привести мышцы лица в тонус. Выполняйте его энергично, напрягая мышцы лица. Повторите около десяти раз для лучшего эффекта. Лифтинг для лица: подбородок выдвигается вперед, нижняя губа захватывает верхнюю, и пытаемся улыбнуться с языком, касающимся неба. Голову слегка запрокидываем, чтобы создать эффект подтянутости. Удерживайте позу около десяти секунд. Подтягиваем скулы: указательными пальцами упираемся в область под скулами и поднимаем щеки вверх, делая губы буквой "О". Сделайте букву "О" максимально широкой, затем расслабьтесь. Повторите 3-4 раза.

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