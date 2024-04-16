Опасности, скрывающиеся за маникюрным столиком: что важно знать перед походом в салон

Неожиданные угрозы, которые могут возникнуть во время маникюра

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Самая востребованная косметическая процедура в наши дни — маникюр. Варианты салонов есть на любой бюджет, что означает, что нейл-мастерам не придется беспокоиться о нехватке клиентов. Однако, мало кто задумывается о потенциальных опасностях, особенно при посещении нового салона. Это, в частности, может включать в себя:

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Удаление наростов: хотя это чаще всего относится к педикюру, некоторые мастера могут ошибочно принять бородавку за мозоль и удалить ее без должного внимания к последствиям. Это может привести к распространению бородавок и других проблем. Неаккуратное обрезание кутикулы: обрезка кутикулы может стать источником инфекции. Поэтому, даже если вы настаиваете на этой процедуре, лучше попросить мастера только отодвинуть кутикулу, но не обрезать ее. Желтые ногти: некачественные материалы, используемые в салоне, могут вызвать появление желтых пятен на ногтях. Это может быть следствием использования дешевого гель-лака или недостаточной базы перед нанесением яркого цвета лака.

Ошибки Мастера Маникюра в работе с Клиентами