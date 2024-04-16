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Раскрывая Глаза: когда следует отказаться от блефаропластики

Эксперты предупредили, когда следует избегать блефаропластики

2:01
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Блефаропластика, одна из самых востребованных пластических операций, требует взвешенного решения перед ее проведением, несмотря на заявления некоторых хирургов о ее относительной простоте. Эксперты высказываются о критериях, при которых от операции стоит воздержаться.

Эксперты предупредили, когда следует избегать блефаропластики
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты определяют блефаропластику как операцию, направленную на устранение эстетических проблем, связанных с опущением век. Она может включать в себя нижнюю, верхнюю или круговую подтяжку. Проведение операции может варьироваться от разрезного метода, где удаляется излишняя кожа, до трансконъюнктивального доступа, при котором удаляется лишь жировая грыжа. Рекомендуется консультация нескольких специалистов перед принятием окончательного решения. Операцию чаще всего выбирают люди с возрастными изменениями и генетической предрасположенностью.

Существует несколько случаев, когда следует отказаться от операции. Для пациентов младше 18 лет большинство хирургов откажется от проведения операции. Рекомендуется также воздержаться от процедуры до 30 лет, так как до этого возраста можно попробовать менее инвазивные методы для улучшения состояния кожи.

Другие случаи, когда операция нецелесообразна, включают отсутствие явных показаний для нее, а также проблемы с заживлением, обусловленные склонностью к деформации рубцов или наличием аутоиммунных заболеваний. В некоторых случаях, вместо классической блефаропластики, рассматривается альтернативная процедура, такая как эндоскопическая подтяжка лба.

Для возрастных пациентов с особенностями строения области глаз, рекомендуется тщательное обдумывание перед проведением операции. Вместо блефаропластики, пациентам старше 45-50 лет может быть предложена процедура укрепления стенок глазниц, известная как "пикси".

Для чего нужна блефаропластика? (пластика верхних и нижних век)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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