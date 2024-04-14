Топ-5 масел для ногтей и кутикулы: забота и восстановление в одном флаконе

Влияние внешних факторов на ногти и кутикулу может быть значительным. Жесткая вода и различные заболевания также могут ухудшить состояние ногтевой пластины.
Для улучшения их вида и здоровья рекомендуется использовать масла, содержащие натуральные ингредиенты, способствующие увлажнению и восстановлению.
В этом рейтинге рассмотрены пять лучших масел для ногтей и кутикулы, в том числе Eveline Cosmetics Nail Therapy Professional, Solomeya Масло для кутикулы и ногтей с витаминами, Sally Hansen Vitamin E Nail & Cuticle Oil, Zinger Professional Питательное масло для ухода за кутикулой NC84 и Aravia Professional Питательное масло для кутикулы Rich Cuticle Oil. Они помогают увлажнить кожу и смягчить кутикулу, делая ногти более прочными и здоровыми.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.