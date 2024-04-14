Секреты быстрого ремонта: как починить сломанный ноготь в домашних условиях

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Как починить сломанный ноготь

1:26
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Существует несколько методов, которые помогут восстановить сломанный ноготь в домашних условиях. Один из самых доступных и эффективных способов — использование чайного пакетика. Тонкая волокнистая бумага чайного пакетика имеет сходную структуру с материалом, используемым для ремонта ногтей мастерами маникюра, что делает его хорошей альтернативой.

Как починить сломанный ноготь
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

План действий прост:

  • Вырежьте небольшой кусочек чайного пакетика, достаточный для покрытия трещины и имитации формы ногтя.
  • Продезинфицируйте ноготь и зашлифуйте поврежденную область.
  • Нанесите клей на трещину и вокруг нее.
  • Прижмите чайный пакетик к ногтю, убедившись, что он пропитался клеем.
  • Дайте клею высохнуть и зашлифуйте края чайного пакетика для создания плавного перехода между ним и ногтем.
  • Другой метод — использование специального прозрачного клея для ногтей.

Инструкция следующая:

  • Нанесите небольшое количество клея на место повреждения.
  • Прижмите отломанный кусочек ногтя и удерживайте его на месте.
  • Осторожно удалите излишки клея.
  • Если ноготь с покрытием, не полируйте его.
  • Завершите процесс нанесением прозрачного лака для ногтей для закрепления результата.

Оба метода эффективны и позволяют быстро исправить сломанный ноготь в домашних условиях. Однако, в случае наличия времени, рекомендуется обратиться к профессионалу для более качественного ремонта.

Как ПОЧИНИТЬ сломанный ноготь / 3 СПОСОБА + УКРЕПЛЕНИЕ акриловой пудрой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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