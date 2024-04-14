Секреты быстрого ремонта: как починить сломанный ноготь в домашних условиях

Как починить сломанный ноготь

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует несколько методов, которые помогут восстановить сломанный ноготь в домашних условиях. Один из самых доступных и эффективных способов — использование чайного пакетика. Тонкая волокнистая бумага чайного пакетика имеет сходную структуру с материалом, используемым для ремонта ногтей мастерами маникюра, что делает его хорошей альтернативой.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

План действий прост:

Вырежьте небольшой кусочек чайного пакетика, достаточный для покрытия трещины и имитации формы ногтя.

Продезинфицируйте ноготь и зашлифуйте поврежденную область.

Нанесите клей на трещину и вокруг нее.

Прижмите чайный пакетик к ногтю, убедившись, что он пропитался клеем.

Дайте клею высохнуть и зашлифуйте края чайного пакетика для создания плавного перехода между ним и ногтем.

Другой метод — использование специального прозрачного клея для ногтей.

Инструкция следующая:

Нанесите небольшое количество клея на место повреждения.

Прижмите отломанный кусочек ногтя и удерживайте его на месте.

Осторожно удалите излишки клея.

Если ноготь с покрытием, не полируйте его.

Завершите процесс нанесением прозрачного лака для ногтей для закрепления результата.

Оба метода эффективны и позволяют быстро исправить сломанный ноготь в домашних условиях. Однако, в случае наличия времени, рекомендуется обратиться к профессионалу для более качественного ремонта.

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