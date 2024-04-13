Зачем стоит отказаться от трубочек: здоровье, красота и экология

Почему лучше избегать употребления напитков через трубочку, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые считают, что употребление напитков через соломинку лучше, но специалисты утверждают обратное, указывая на его негативное воздействие на здоровье, внешность и организм в целом. Популярность пластиковых трубочек также способствует загрязнению окружающей среды, они могут причинить вред морским животным и растениям.

Фото: Openverse by Steve Snodgrass is licensed under CC BY 2.0

С точки зрения здоровья, употребление через трубочку может привести к возникновению икоты, болей в животе и вздутию из-за большего количества воздуха, попадающего в пищевод и желудок. Регулярное использование трубочки увеличивает риск развития гастрита и язвы желудка, особенно опасно употребление газированных напитков через нее. Частое использование соломинок может также привести к появлению мимических морщин вокруг губ и увеличению риска развития кариеса из-за употребления сладких и газированных напитков.

Даже сам материал соломинок может быть опасен, так как некачественные изделия могут содержать токсичные вещества, которые могут вызвать отравление и проблемы с ЖКТ.

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